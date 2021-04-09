Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе

Сообщения России о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе не соответствуют действительности и являются кампанией по дезинформации. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Хомчак подчеркнул, что эта кампания направлена на дискредитацию Украины на международной арене, должна посеять панику среди населения временно оккупированных территорий и изменить информационную повестку в интересах Кремля.

Хомчак призвал не поддаваться на провокации и не распространять заведомо ложную информацию.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что руководство Украины выбрало приоритетным сценарий политико-дипломатического урегулирования конфликта. Силовой путь освобождения временно оккупированных территорий неприемлем для Украины из-за неизбежной гибели большого количества гражданских и военнослужащих.

Хомчак заверил, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации конфликта.

30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники.

Ключевые союзники выразили поддержку Украине и предостерегли Россию от эскалации.

В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.

Денис Юдин

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