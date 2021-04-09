UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе

09.04.2021, 16:20
Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе - Фото
Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)

Сообщения России о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе не соответствуют действительности и являются кампанией по дезинформации. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Хомчак подчеркнул, что эта кампания направлена на дискредитацию Украины на международной арене, должна посеять панику среди населения временно оккупированных территорий и изменить информационную повестку в интересах Кремля.

Хомчак призвал не поддаваться на провокации и не распространять заведомо ложную информацию.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что руководство Украины выбрало приоритетным сценарий политико-дипломатического урегулирования конфликта. Силовой путь освобождения временно оккупированных территорий неприемлем для Украины из-за неизбежной гибели большого количества гражданских и военнослужащих.

Хомчак заверил, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации конфликта.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России ВСУ Донбасс дезинформация наступление руслан хомчак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 