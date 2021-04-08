НАТО | Ключевые союзники Украины: Россия срывает перемирие на Донбассе
Ключевые союзники из НАТО, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, провели онлайн-встречу по текущей напряженной ситуации на Донбассе и сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года". Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Все участники круглого стола "обсудили озабоченность" из-за усиления военной активности России в регионе.
Представители США, Британии, Литвы, Польши и Канады подтвердили "непоколебимую поддержку" суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.
Читайте также: К Украине перебрасывают псковских десантников – CIT
Страны Альянса заверили, что продолжат проводить обучение войск Украины для наращивания потенциала сил безопасности страны "для сохранения территориальной целостности и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости НАТО".
Модератором встречи выступил госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес, от США была и.о. замглавы Пентагона по вопросам политики Аманда Дори. 2 апреля Уоллес звонил министру обороны Андрею Тарану.
- 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники.
- Пентагон выразил опасения, США заявили, что "не допустят агрессии России".
- В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Во Франции не верят, что Россия пойдет на эскалацию. Министр реинтеграции Резников – также: говорит, "шансы минимальны".
- Первый президент Украины Кравчук пообещал расстреливать парашютистов с триколорами: "Убью, как только появятся".
Читайте также: Пентагон не комментирует призыв Зеленского показать Украине четкий путь в НАТО
Комментарии