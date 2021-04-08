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НАТО | Ключевые союзники Украины: Россия срывает перемирие на Донбассе

08.04.2021, 07:33
Ключевые союзники Украины: Россия срывает перемирие на Донбассе - Фото
Аманда Дори (скриншот из видеозаписи)

Ключевые союзники из НАТО, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, провели онлайн-встречу по текущей напряженной ситуации на Донбассе и сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года". Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

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Все участники круглого стола "обсудили озабоченность" из-за усиления военной активности России в регионе.

Представители США, Британии, Литвы, Польши и Канады подтвердили "непоколебимую поддержку" суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

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Страны Альянса заверили, что продолжат проводить обучение войск Украины для наращивания потенциала сил безопасности страны "для сохранения территориальной целостности и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости НАТО".

Модератором встречи выступил госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес, от США была и.о. замглавы Пентагона по вопросам политики Аманда Дори. 2 апреля Уоллес звонил министру обороны Андрею Тарану.

Бен Уоллес (фото – ЕРА)

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Евгений Пилипенко
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пентагон агрессия России война Донбасс Крым нато поддержка оккупация союзники сдерживание Бен Уоллес Аманда Дори
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