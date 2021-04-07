Пентагон не комментирует призыв Зеленского показать Украине четкий путь в НАТО
Министерство обороны США не комментирует призыв президента Владимира Зеленского к Североатлантическому альянсу предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Пресс-атташе Пентагона Джон Кирби ушел от ответа на соответствующий вопрос на брифинге.
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Журналист попросил контр-адмирала ВМС США озвучить реакцию на такой призыв и соображения насчет перспектив Украины на вхождение в Альянс.
"У меня сегодня нет комментария по этой теме", – сказал спикер оборонного ведомства США.
Зеленский призывал НАТО дать Украине ПДЧ еще в октябре прошлого года.
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Кирби также не стал озвучивать оценки Пентагона рисков нового военного вторжения армии России в Украину, заявив, что не будет "вдаваться в оценки разведки слишком подробно".
"Мы очень-очень внимательно следим за этим (стягиванием войск РФ к Украине, – ред.), но я не хочу вдаваться в конкретные оценки того, что мы видим с точки зрения численности сил", – аккуратно ответил спикер Минобороны США и призвал РФ не провоцировать Украину.
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