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Войска у границ. США призвали РФ не провоцировать и напомнили о летальном оружии Украины

07.04.2021, 06:58
Войска у границ. США призвали РФ не провоцировать и напомнили о летальном оружии Украины - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

России следует снизить напряжение в отношениях с Украиной и уберечься от провокаций. У Украины есть американское оружие, в том числе летальное, заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.

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Кирби отметил, что говорить о намерениях России сложно, однако она наращивает войска на границе с Украиной на Юго-Востоке и у админрубежа с временно оккупированным Крымом.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией. Кирби также напомнил, что США предоставили Украине нелетальное и летальное вооружение, которые позволяет ей лучше защищаться.

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Спикер Пентагона призвал РФ уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а не провоцировать или наращивать напряженность.

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, предусмотренному минскими соглашениями, а также…к понижению градуса, к деэскалации", – заявил Кирби.

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Марк Сировой
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пентагон войска РФ границы летальное оружие Крым Донбасс джон кирби
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