Войска у границ. США призвали РФ не провоцировать и напомнили о летальном оружии Украины
России следует снизить напряжение в отношениях с Украиной и уберечься от провокаций. У Украины есть американское оружие, в том числе летальное, заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.
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Кирби отметил, что говорить о намерениях России сложно, однако она наращивает войска на границе с Украиной на Юго-Востоке и у админрубежа с временно оккупированным Крымом.
По его словам, Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией. Кирби также напомнил, что США предоставили Украине нелетальное и летальное вооружение, которые позволяет ей лучше защищаться.
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Спикер Пентагона призвал РФ уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а не провоцировать или наращивать напряженность.
"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, предусмотренному минскими соглашениями, а также…к понижению градуса, к деэскалации", – заявил Кирби.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- Глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России". Аналогичное заявление сделал президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщала украинская сторона.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории. США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
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