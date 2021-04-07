"Убью, как только появятся". Кравчук обещает расстреливать парашютистов с триколорами

Если российские регулярные войска задумают снова вторгнуться в Украину, ее первый президент Леонид Кравчук обещает из личного оружия "убить врага, как только появится" у его дома. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

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Глава делегации украинских переговорщиков в минском формате заявил, что личное оружие у него "почищено и готово", а около дома "пристреляны места".

"Буду стрелять до последнего: пока у меня будут держать оружие руки и пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал. Он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше, меня не интересует, но я его убью", – сказал Кравчук.

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Когда журналист уточнил – если рядом с домом первого президента Украины приземлятся "парашютисты с российскими флагами", что будет?

"Использую (оружие) обязательно", – дважды повторил Кравчук.

В том же интервью он заявил, что, по его мнению, Россия сейчас не готова к широкомасштабной войне против Украины, потому что "Путин знает, чем это все может закончиться для него".

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Евгений Пилипенко

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