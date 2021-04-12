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США и НАТО: Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины

12.04.2021, 19:52
США и НАТО: Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Россия должна прекратит агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Об этом говорили сегодня, 12 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Госдепа.

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Как отмечается, Блинкен позвонил Столтенбергу перед поездкой в Брюссель.

По информации пресс-служба Госдепа, Блинкен и Столтенберг обсудили ряд вопросов, включая неотложную необходимость прекращения Россией ее агрессивного наращивания военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Сообщается, что глава Госдепа и генсек НАТО также обсудили перспективы продвижения к миру в Афганистане и планы на предстоящий саммит НАТО.

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Наталия Медведева
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