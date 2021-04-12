США и НАТО: Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины
Россия должна прекратит агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Об этом говорили сегодня, 12 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Госдепа.
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Как отмечается, Блинкен позвонил Столтенбергу перед поездкой в Брюссель.
По информации пресс-служба Госдепа, Блинкен и Столтенберг обсудили ряд вопросов, включая неотложную необходимость прекращения Россией ее агрессивного наращивания военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.
Сообщается, что глава Госдепа и генсек НАТО также обсудили перспективы продвижения к миру в Афганистане и планы на предстоящий саммит НАТО.
- С конца марта Россия стягивает войска к границам Украины. Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины.
- Москва заявляет, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распространяет фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.
- Ранее сегодня, 12 апреля, Блинкен сказал, что если путинская Россия пойдет на обострение военной агрессии против Украины, США найдут механизмы, чтобы страна-оккупант заплатила за свои решения и действия.
- Детальнее об обострении на Донбассе и у границ читайте в хронике LIGA.net: Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE
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