Зеленский о возможности вторжения РФ: Мы знаем об этом с 2014 года, но готовы к нему – CNN

Президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских войск вполне реальная перспектива, но Украина знает о ней последние семь лет и готова к этому. Об этом он сказал в комментариях CNN во время своей поездки на Донбасс.

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"Конечно, мы знаем об этом с 2014 года, мы знаем, что это может случиться в любой день. Они готовы, но мы тоже готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", – подчеркнул глава страны.

Он отметил, что бойцам на передовой важно знать, что у них есть "политическая поддержка", именно поэтому он приехал с визитом на Донбасс.

Также Зеленский заявил, что если США видят Украину в НАТО, то они должны "сказать это прямо и сделать это, не только на словах", а также, что президент Соединенных Штатов Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.

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Дарья Мостовая

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