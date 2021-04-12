Зеленский о возможности вторжения РФ: Мы знаем об этом с 2014 года, но готовы к нему – CNN
Президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских войск вполне реальная перспектива, но Украина знает о ней последние семь лет и готова к этому. Об этом он сказал в комментариях CNN во время своей поездки на Донбасс.
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"Конечно, мы знаем об этом с 2014 года, мы знаем, что это может случиться в любой день. Они готовы, но мы тоже готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", – подчеркнул глава страны.
Он отметил, что бойцам на передовой важно знать, что у них есть "политическая поддержка", именно поэтому он приехал с визитом на Донбасс.
Также Зеленский заявил, что если США видят Украину в НАТО, то они должны "сказать это прямо и сделать это, не только на словах", а также, что президент Соединенных Штатов Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 8 апреля Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой. Он пообщался с бойцами, вручил им награды и пообедал в солдатской столовой.
- 9 апреля Офис президента показал отчет о поездке Зеленского на Донбасс: видео.
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