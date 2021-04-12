UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о возможности вторжения РФ: Мы знаем об этом с 2014 года, но готовы к нему – CNN

12.04.2021, 17:20
Зеленский о возможности вторжения РФ: Мы знаем об этом с 2014 года, но готовы к нему – CNN - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских войск вполне реальная перспектива, но Украина знает о ней последние семь лет и готова к этому. Об этом он сказал в комментариях CNN во время своей поездки на Донбасс.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Конечно, мы знаем об этом с 2014 года, мы знаем, что это может случиться в любой день. Они готовы, но мы тоже готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", – подчеркнул глава страны.

Он отметил, что бойцам на передовой важно знать, что у них есть "политическая поддержка", именно поэтому он приехал с визитом на Донбасс.

Также Зеленский заявил, что если США видят Украину в НАТО, то они должны "сказать это прямо и сделать это, не только на словах", а также, что президент Соединенных Штатов  Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.

Читайте также: У Зеленского не исключают наступления России, но призывают не паниковать

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России войска РФ Владимир Зеленский Россия Донбасс Крым вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 