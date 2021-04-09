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"Обострение есть, его видят все". ОП показал отчет о поездке Зеленского на Донбасс: видео видео

09.04.2021, 21:16
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Президент Владимир Зеленский совершил двухдневную рабочую поездку на Донбасс и посетил боевые позиции, где с начала года было больше всего раненых и погибших бойцов. Об этом сообщает Офис президента.

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"Обострение ситуации на Донбассе действительно есть. Действительно мы все его видим – и бойцы, и главнокомандующий, и все командиры", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что посетил места на передовой, где против украинских военных активно ведут огонь вражеские снайперы – с начала года на Донбассе 26 погибших бойцов.

  • 8 апреля Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой.
  • Он пообщался с бойцами, вручил им награды и пообедал в солдатской столовой.
  • Президент отметил, что после месяцев соблюдения режима перемирия власти вернулись к необходимости устанавливать перемирие на Донбассе.

Читайте также: "Власть должна приезжать на Донбасс". Зеленский побывал на позиции в 80 метрах от боевиков

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс эскалация
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