Зеленский поехал в места эскалации на Донбассе. Хочет поддержать боевой дух военных
Президент Владимир Зеленский поехал с рабочей поездкой на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как сообщается, президент посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается перемирие, погибли и были ранены украинские военные. Зеленский едет на Донбасс, чтобы пообщаться с военными и "поддержать боевой дух защитников", говорится в сообщении ОП.
"Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Еду к местам эскалации", – написал Зеленский в Twitter.
Он также выразил соболезнования в связи с гибелью 23-летнего украинского военного и добавил: Украина нуждается в мире и делает все для этого.
5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. За сегодня оккупанты устроили 5 обстрелов по состоянию на 07:00 утра, погиб защитник Украины.
ДОПОЛНЕНО В 13:12. Пресс-служба ОП опубликовала первые фото поездки президента. Вместе с ним - глава ОП Андрей Ермак.
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