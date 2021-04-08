Зеленский поехал в места эскалации на Донбассе. Хочет поддержать боевой дух военных

дополнено

Президент Владимир Зеленский поехал с рабочей поездкой на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, президент посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается перемирие, погибли и были ранены украинские военные. Зеленский едет на Донбасс, чтобы пообщаться с военными и "поддержать боевой дух защитников", говорится в сообщении ОП.

"Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Еду к местам эскалации", – написал Зеленский в Twitter.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью 23-летнего украинского военного и добавил: Украина нуждается в мире и делает все для этого.

5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. За сегодня оккупанты устроили 5 обстрелов по состоянию на 07:00 утра, погиб защитник Украины.

ДОПОЛНЕНО В 13:12. Пресс-служба ОП опубликовала первые фото поездки президента. Вместе с ним - глава ОП Андрей Ермак.

Читайте также: В Киев экстренно вылетает глава МИД Польши: причина – "угроза миру на границах"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.