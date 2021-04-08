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В Киев экстренно вылетает глава МИД Польши: причина – "угроза миру на границах"

08.04.2021, 10:15
В Киев экстренно вылетает глава МИД Польши: причина –
Збигнев Рау (фото — Sebastian Indra, MSZ Polska)
дополнено

Сегодня, 8 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау экстренно вылетает с официальным визитом в Киев. Причина такой спешки, как объяснили в Twitter ведомства – накопление российских войск у границ Украины.

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"Збигнев Рау совершит чрезвычайный срочный визит в Киев в связи с угрозой миру на границах Украины", – сообщает внешнеполитическое ведомство Польши.

ОБНОВЛЕНО в 11:30. Глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что с Рау они планировали встречу позже, но, "учитывая ситуацию", польский министр скорректировал планы и прибыл по приглашению коллеги раньше.

"Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения Россией ситуации безопасности. Польша – наш давний союзник и надежный друг", – подчеркнул Кулеба.

Главы МИД стран возложили цветы у Стены памяти погибших за Украину на Михайловской площади:

Фото: Twitter Кулебы

Фото: Twitter Кулебы

Также вчера практически одновременно поддержку Украине выразили министры иностранных дел Болгарии и Словакии Екатерина Захариева и Иван Корчок соответственно.

Пост Захариевой выше

Пост Корчок выше

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Евгений Пилипенко
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визит агрессия России Донбасс Крым словакия угроза оккупация болгария союзники сдерживание Збигнев Рау Иван Корчок Екатерина Захариева
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