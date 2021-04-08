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С начала суток оккупанты устроили пять обстрелов: на Донбассе погиб военный

08.04.2021, 09:01
С начала суток оккупанты устроили пять обстрелов: на Донбассе погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

С начала суток 8 апреля на Донбассе в результате обстрела боевиков гибридной армии РФ погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, по состоянию на 07:00 утра оккупанты пять раз открывали огонь: четыре раза – по позициям украинских военных, один раз – по гражданской инфраструктуре.

Во время вражеского обстрела у Песков и Водяного в Донецкой области украинский военный получил смертельное ранение, пишет штаб. Боевики вели огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го и стрелкового оружия. Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

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Также отмечается, что во время обстрела гражданской инфраструктуры у Водяного украинские военные открывали ответный огонь.

5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. Вчера, пишут в штабе ООС, был ранен один защитник Украины.

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Марк Сировой
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