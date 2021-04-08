С начала суток оккупанты устроили пять обстрелов: на Донбассе погиб военный
С начала суток 8 апреля на Донбассе в результате обстрела боевиков гибридной армии РФ погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как сообщается, по состоянию на 07:00 утра оккупанты пять раз открывали огонь: четыре раза – по позициям украинских военных, один раз – по гражданской инфраструктуре.
Во время вражеского обстрела у Песков и Водяного в Донецкой области украинский военный получил смертельное ранение, пишет штаб. Боевики вели огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го и стрелкового оружия. Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.
Читайте также: "Убью, как только появятся". Кравчук обещает расстреливать парашютистов с триколорами
Также отмечается, что во время обстрела гражданской инфраструктуры у Водяного украинские военные открывали ответный огонь.
5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. Вчера, пишут в штабе ООС, был ранен один защитник Украины.
- 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники.
- Пентагон выразил опасения, США заявили, что "не допустят агрессии России". В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Вчера из-за обострения на Донбассе и границах по инициативе Украины прошло экстренное заседание минской ТКГ. Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России.
- 8 апреля сообщалось, что ключевые союзники Украины из НАТО сошлись на том, что Россия срывает перемирие на Донбассе.
Смотрите также: Донбасс. Украинские военные показали уничтожение позиции российских оккупантов – видео
Комментарии