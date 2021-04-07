Украинские военные показали, как еще до перемирия уничтожили в Донецкой области наблюдательный пункт и блиндаж российских оккупантов. Видео опубликовали в YouTube бойцы группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады им. гетьмана Мазепы.

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Отмечается, что уничтожение пункта произошло еще до перемирия, объявленного в июле 2020-го, однако точная дата не указана. Также не названо конкретное место операции.

"Где-то на территории Донецкой области (еще до так называемого перемирия) была огневая точка "бравых" воинов "бригады Восток" Саши Ходока (предателя из донецкой "Альфы" СБУ Александр Ходаковского, – ред.) ", – пишут бойцы К-2.

Как сообщается, украинские военные провели комплекс разведмероприятий – и в одно утро, когда оккупанты снова начали обстрел, нанесли ответный удар из незапрещенного вооружения.

"Результат такой себе: полное уничтожение блиндажа и наблюдательного поста российских бандитов. Также там остались слушать Кобзона несколько "востоковцев", но, к сожалению, кому-то удалось убежать, оставив оружие и своих товарищей", – пишут бойцы К-2.

В 2020-м бойцы К-2 показали, как разгромили позиции оккупантов на Донбассе. А потом сделали это еще раз.

После объявления перемирия с 27 июля 2020-го К-2 более девяти месяцев не публиковали видео с фронта. Однако 25 марта 2021-го они показали новый ролик с уничтожением позиций боевиков, объяснив паузу с публикациями "техническими проблемами". Они также анонсировали чреду видеоотчетов об уничтожении российских террористов на Донбассе.

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Марк Сировой

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