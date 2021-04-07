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Донбасс. Украинские военные показали уничтожение пункта российских оккупантов – видео видео

07.04.2021, 16:15
Уничтожение позиций боевиков на Донбассе (скриншот видео Бойова група К-2 54 ОМБр, YouTube)
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Украинские военные показали, как еще до перемирия уничтожили в Донецкой области наблюдательный пункт и блиндаж российских оккупантов. Видео опубликовали в YouTube бойцы группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады им. гетьмана Мазепы.

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Отмечается, что уничтожение пункта произошло еще до перемирия, объявленного в июле 2020-го, однако точная дата не указана. Также не названо конкретное место операции.

"Где-то на территории Донецкой области (еще до так называемого перемирия) была огневая точка "бравых" воинов "бригады Восток" Саши Ходока (предателя из донецкой "Альфы" СБУ Александр Ходаковского, – ред.) ", – пишут бойцы К-2.

Как сообщается, украинские военные провели комплекс разведмероприятий – и в одно утро, когда оккупанты снова начали обстрел, нанесли ответный удар из незапрещенного вооружения.

"Результат такой себе: полное уничтожение блиндажа и наблюдательного поста российских бандитов. Также там остались слушать Кобзона несколько "востоковцев", но, к сожалению, кому-то удалось убежать, оставив оружие и своих товарищей", – пишут бойцы К-2.

Смотрите видео: Шутер от первого лица. Бойцы ВСУ показали ближний бой

Марк Сировой
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