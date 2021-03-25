На фронте в Донецкой области уничтожена одна из позиций гибридных российских войск. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

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Где произошел этот эпизод на театре военных действий, не сообщается. Также не указано, когда: до объявления "всеобъемлющего" перемирия в конце июля 2020 года, или же это недавний инцидент на фоне постепенного отхода от режима тишины на востоке.

Как указали бойцы ВСУ, затяжная пауза с публикацией таких роликов была связана якобы с "некоторыми техническими проблемами", однако вскоре последует череда видеоотчетов об уничтожении укрепрайонов российских наемников, их военной техники и личного состава, а также снайперской работы.

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Конкретно по видеозаписи выше в 54-й бригаде пишут: "Где-то на просторах Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли "бравые" воины из "Востока", который основал Саша Ходок (предатель из донецкой "Альфы" СБУ Александр Ходаковский, – ред.). Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям по различных видов вооружения, чем доставляли немало хлопот".

Разведка ВСУ некоторое время вела наблюдение за этой позицией, после чего по ней был нанесен огневой удар. "Несколько "защитников русского мира" поехали слушать Кобзона", – резюмировали авторы.

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Евгений Пилипенко

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