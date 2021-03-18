Война на Донбассе. Ермак через нормандский формат пытается вернуть режим прекращения огня

Сегодня, 18 марта, на онлайн-встрече советников лидеров нормандской четверки глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле", –подчеркнул он.

Ермак предложил созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

17 марта украинская делегация ТКГ покинула виртуальную комнату переговоров политической подгруппы из-за присутствия на переговорах осужденной за терроризм представительницы боевиков ДНР.

Сегодня на Донбассе военнослужащий ВСУ погиб от пулевого ранения, полученного во время обстрела боевиков гибридной армии России.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.