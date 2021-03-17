Украинская делегация покинула комнату переговоров ТКГ из-за присутствия террористки
Украинская делегация покинула виртуальную комнату переговоров политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за присутствия на переговорах осужденной за терроризм представительницы боевиков ДНР. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
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По его словам, украинская сторона с самого начала предупредила, что если Майя Пирогова будет участвовать в работе подгруппы, украинская делегация выйдет из комнаты переговоров.
"Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа", – написал Гармаш.
Он сообщил, что ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой.
ДОПОЛНЕНО В 20:33. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил в комментарии Интерфакс-Украина, что российская делегация выразила готовность отстранить Пирогову от переговорного процесса в политической подгруппе.
"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась. Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определённых лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать, и говорить только с украинской стороной", – сказал он.
Арестович добавил, что днем из-за присутствия Пироговой были временно заблокированы консультации только в политической подгруппе ТКГ, все остальные подгруппы работали в штатном режиме.
- 19 января Гармаш заявил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать.
- Вчера Гармаш сообщил, что посол ОБСЕ в ТКГ Пьер Морель обосновал участие представителей боевиков России в заседаниях ТКГ "устоявшейся практикой".
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