Гармаш: Посол ОБСЕ считает, что участие представителей боевиков в ТКГ устоявшаяся практика

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Пьер Морель обосновывает участие представителей боевиков России в заседаниях ТКГ "устоявшейся практикой". Об этом в Facebook заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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По его словам, рабочая группа ТКГ сегодня заседала только один час – Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

Гармаш поясняет, что перерыв запросили из-за того, что посол ОБСЕ оказался удалить из переговорной группы представительницу боевиков Майю Пирогову. Отказ он пояснил тем, что такие действия не входят в его компетенцию.

Также Гармаш отметил, что на заседании присутствовали и представители боевиков из Луганска.

"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины", – пишет представитель Донецка в ТКГ. "Если раньше, на все наши вопросы "отмазкой" был Горбулин, который, якобы, ввел практику "не интересоваться статусом участников переговоров", то теперь отцом нарушений Трехстороннего минского формата и минских документов объявлен еще и Кравчук", – добавил он. 19 января Гармаш заявил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать.

21 января на заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на переговоры пришел замглавы администрации Путина Дмитрий Козак.

2 марта Гармаш заявил, что посол ОБСЕ Пьер Морель давил на украинскую делегацию, чтобы те обсуждали план террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Станислав Стороженко

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