UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гармаш: Посол ОБСЕ считает, что участие представителей боевиков в ТКГ устоявшаяся практика

16.03.2021, 13:40
Гармаш: Посол ОБСЕ считает, что участие представителей боевиков в ТКГ устоявшаяся практика - Фото
Сергей Гармаш (фото - facebook.com:sergiy.garmash)

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Пьер Морель обосновывает участие представителей боевиков России в заседаниях ТКГ "устоявшейся практикой". Об этом в Facebook заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По его словам, рабочая группа ТКГ сегодня заседала только один час – Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

Гармаш поясняет, что перерыв запросили из-за того, что посол ОБСЕ оказался удалить из переговорной группы представительницу боевиков Майю Пирогову. Отказ он пояснил тем, что такие действия не входят в его компетенцию.

Также Гармаш отметил, что на заседании присутствовали и представители боевиков из Луганска.

"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины", – пишет представитель Донецка в ТКГ.
"Если раньше, на все наши вопросы "отмазкой" был Горбулин, который, якобы, ввел практику "не интересоваться статусом участников переговоров", то теперь отцом нарушений Трехстороннего минского формата и минских документов объявлен еще и Кравчук", – добавил он.

 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ткг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 