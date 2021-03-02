Гармаш: Посол ОБСЕ давил на украинскую делегацию в ТКГ – хотел обсуждать план боевиков РФ
Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что посол ОБСЕ Пьер Морель давил на украинскую делегацию, чтобы те обсуждали план террористических организаций "ЛНР/ДНР". Об этом он написал в своем Facebook.
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По его словам, на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала представитель боевиков ОРДО Майя Пирогова, а затем представители луганских террористов.
"До этого, четыре заседания эксперты ОРДЛО присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", – отметил он.
Как заявил Гармаш, представитель России за все время сегодняшних консультаций "говорил секунд 30" – в основном говорил Морель.
Делегат от Донецка также добавил, что Морель давил на представителей Украины, чтоб они обсуждали так называемый "план ОРДЛО".
"Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений...", – сказал Гармаш.
- 19 января Гармаш заявил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать.
- 21 января на заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на переговоры пришел замглавы администрации Путина Дмитрий Козак.
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