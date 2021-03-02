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Гармаш: Посол ОБСЕ давил на украинскую делегацию в ТКГ – хотел обсуждать план боевиков РФ

02.03.2021, 14:12
Гармаш: Посол ОБСЕ давил на украинскую делегацию в ТКГ – хотел обсуждать план боевиков РФ - Фото
Сергей Гармаш (Фото с личной страницы в Facebook)

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что посол ОБСЕ Пьер Морель давил на украинскую делегацию, чтобы те обсуждали план террористических организаций "ЛНР/ДНР". Об этом он написал в своем Facebook

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По его словам, на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала представитель боевиков ОРДО Майя Пирогова, а затем представители луганских террористов.

"До этого, четыре заседания эксперты ОРДЛО присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", – отметил он. 

Как заявил Гармаш, представитель России за все время сегодняшних консультаций "говорил секунд 30" – в основном говорил Морель.

Делегат от Донецка также добавил, что Морель давил на представителей Украины, чтоб они обсуждали так называемый "план ОРДЛО". 

"Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений...", – сказал Гармаш.

Читайте также: МИД: Идея РФ о передаче пленных украинцев Медведчуку – удар по ТКГ и нормандскому формату

Станислав Стороженко
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обсе ордло Донецк ткг пьер морель
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