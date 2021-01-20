UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД: Идея РФ о передаче пленных украинцев Медведчуку – удар по ТКГ и нормандскому формату

20.01.2021, 19:02
МИД: Идея РФ о передаче пленных украинцев Медведчуку – удар по ТКГ и нормандскому формату - Фото
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Решение России о передаче захваченных украинских граждан не Украине, а главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку - удар по нормандскому формату и работе Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений особенно показательно и цинично в день визита в Украину главы организации Анн Линде.

В МИД потребовали, чтобы Россия обеспечила доступ представителей Красного креста к украинским заложников.

Читайте также: Глава ОБСЕ: Вопросы Донбасса и Крыма нельзя считать замороженными, иначе Украина "сдалась"

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
война на Донбассе Россия боевики обмен пленными ОПЗЖ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 