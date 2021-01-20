МИД: Идея РФ о передаче пленных украинцев Медведчуку – удар по ТКГ и нормандскому формату
20.01.2021, 19:02
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Решение России о передаче захваченных украинских граждан не Украине, а главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку - удар по нормандскому формату и работе Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Отмечается, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений особенно показательно и цинично в день визита в Украину главы организации Анн Линде.
В МИД потребовали, чтобы Россия обеспечила доступ представителей Красного креста к украинским заложников.
- 16 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал информацию о якобы передаче украинских граждан Медведчуку. Он заявил, что пророссийские боевики на Донбассе вместе с кумом Путина помогают России уклониться от взятых на себя на высшем уровне обязательств.
- По словам главы ОБСЕ Анн Линде, Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.
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