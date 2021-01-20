МИД: Идея РФ о передаче пленных украинцев Медведчуку – удар по ТКГ и нормандскому формату

Решение России о передаче захваченных украинских граждан не Украине, а главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку - удар по нормандскому формату и работе Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений особенно показательно и цинично в день визита в Украину главы организации Анн Линде.

В МИД потребовали, чтобы Россия обеспечила доступ представителей Красного креста к украинским заложников.

16 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал информацию о якобы передаче украинских граждан Медведчуку. Он заявил, что пророссийские боевики на Донбассе вместе с кумом Путина помогают России уклониться от взятых на себя на высшем уровне обязательств.

По словам главы ОБСЕ Анн Линде, Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.

Читайте также: Глава ОБСЕ: Вопросы Донбасса и Крыма нельзя считать замороженными, иначе Украина "сдалась"

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.