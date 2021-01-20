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Глава ОБСЕ: Вопросы Донбасса и Крыма нельзя считать замороженными, иначе Украина "сдалась"

20.01.2021, 15:18
Глава ОБСЕ: Вопросы Донбасса и Крыма нельзя считать замороженными, иначе Украина
Анн Линде (Фото - ЕРА)

Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что вопросы войны на Донбассе, а также оккупации Россией Крыма нельзя считать замороженными. Иначе, по ее мнению, это будет свидетельством того, что Украина "сдалась" и не считает возможным решить эти задачи. Об этом она заявила в интервью Европейской правде

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Линде считает, что пример возврата Карабаха в состав Азербайджана является негативным из-за введения вооруженных действий.

"Силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир. И касательно того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", – отметила она.

Несмотря на это, она заявила, что Украина должна следовать примеру Азербайджана, не забывая о своих оккупированных территориях.

  • 1 января 2021 года Швеция начала годовое председательство в ОБСЕ и новый глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, свой первый визит запланировала в Украину. 

Читайте также: Крым – вернуть, войну с Россией – закончить. О чем Зеленский говорил с главой ОБСЕ

Станислав Стороженко
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