Глава ОБСЕ: Вопросы Донбасса и Крыма нельзя считать замороженными, иначе Украина "сдалась"

Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что вопросы войны на Донбассе, а также оккупации Россией Крыма нельзя считать замороженными. Иначе, по ее мнению, это будет свидетельством того, что Украина "сдалась" и не считает возможным решить эти задачи. Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

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Линде считает, что пример возврата Карабаха в состав Азербайджана является негативным из-за введения вооруженных действий.

"Силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир. И касательно того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", – отметила она.

Несмотря на это, она заявила, что Украина должна следовать примеру Азербайджана, не забывая о своих оккупированных территориях.

1 января 2021 года Швеция начала годовое председательство в ОБСЕ и новый глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, свой первый визит запланировала в Украину.

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Станислав Стороженко

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