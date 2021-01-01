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Уже в этом месяце. Новая глава ОБСЕ первым делом приедет в Украину

01.01.2021, 18:00
Уже в этом месяце. Новая глава ОБСЕ первым делом приедет в Украину - Фото
Анн Линде (Фото - ЕРА)

Сегодня, 1 января, Швеция начала свое годовое председательство в ОБСЕ и новый глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, совершит свой первый визит в Украину. Об этом пишет пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Сообщается, что Швеция будет поддерживать работу в Нормандском формате и ТКГ с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из наших крупнейших друзей", – сказали в ТКГ.

  • 4 декабря немецкая дипломат Хельга Шмид стала первой женщиной, которая заняла должность генерального секретаря ОБСЕ.
Станислав Стороженко
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