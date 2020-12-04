Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина. В Берлине ей рады

Немецкая дипломат Хельга Шмид стала первой женщиной, которая займет должность генерального секретаря ОБСЕ. О ее назначении сообщает DW.

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В издании пишут, что с 2016-го Шмид работала генеральным секретарем Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Она в частности занималась переговорами Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что к Шмид есть "большое доверие" – и он будет всеми силами поддерживать нового генсека ОБСЕ, передает источник. Маас считает, что лучшей кандидатуры на эту должность нельзя и представить.

Отмечается, что Шмид сменила на этом посту Томас Гремингера, против продления его мандата выступали ряд государств.

ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран из Европы, Северной Америки и Центральной Азии.

С 2014-го на Донбассе действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Марк Сировой

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