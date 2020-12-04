UA

Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина. В Берлине ей рады

04.12.2020, 16:02
Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина. В Берлине ей рады - Фото
Хельга Шмид (фото - ЕРА)

Немецкая дипломат Хельга Шмид стала первой женщиной, которая займет должность генерального секретаря ОБСЕ. О ее назначении сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании пишут, что с 2016-го Шмид работала генеральным секретарем Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Она в частности занималась переговорами Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что к Шмид есть "большое доверие" – и он будет всеми силами поддерживать нового генсека ОБСЕ, передает источник. Маас считает, что лучшей кандидатуры на эту должность нельзя и представить.

Отмечается, что Шмид сменила на этом посту Томас Гремингера, против продления его мандата выступали ряд государств. 

  • ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран из Европы, Северной Америки и Центральной Азии.
  • С 2014-го на Донбассе действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. 

Читайте также: "Это скандал". Сийярто говорит, что ОБСЕ отказалась контактировать с венграми в Закарпатье

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Хайко Маас обсе генсек хельга шмид

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 