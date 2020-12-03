"Это скандал". Сийярто говорит, что ОБСЕ отказалась контактировать с венграми в Закарпатье

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Киеве запретила своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Сийярто считает, что такие действия ОБСЕ являются "скандалом и бесчинством" и Венгрия не примет их.

"Это скандал, это бесчинство и это неприемлимо. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", – заявил глава МИД Венгрии.

Он утверждает, что членам миссии ОБСЕ в Киеве запрещено контактировать с венграми Закарпатья. Напротив, они якобы могут общаться "только с украинскими спецслужбами".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины", после чего министр Кулеба вызвал посла Венгрии и сообщил ему, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров.

Сийярто попросил направить миссию ОБСЕ в Закарпатье.

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Станислав Стороженко

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