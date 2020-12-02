"Это двусторонняя проблема". Генсек НАТО не поддержал Венгрию в скандале с Украиной

В НАТО назвали дипломатический скандал между Украиной и Венгрией двусторонним спором и выразили надежду, что стороны смогут его разрешить. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос во время брифинга по итогам встречи глав МИД стран НАТО, Украины и Грузии.

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Журналист спросил Столтенберга, обратился ли министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в НАТО по поводу проблемы венгерского меньшинства на западе Украины, и если обратился, то как на это отреагировали в альянсе.

Генсек НАТО ответил, что в альянсе осведомлены о ситуации с Венгрией и Украиной.

"Я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор. Я думаю, что сегодняшняя встреча продемонстрировала, что мы способны в дальнейшем усиливать наше партнерство с Украиной. Мы способны оказывать больше поддержки, и мы также способны проводить встречи на уровне министров", – сказал Столтенберг.

[LIVE] Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg’s press conference wrapping up the meeting of NATO Foreign Ministers. #ForMin https://t.co/oZTqmD6nOt — Oana Lungescu (@NATOpress) December 2, 2020

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины", после чего министр Кулеба вызвал посла Венгрии и сообщил ему, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров.

Сийярто попросил направить миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Наталия Медведева

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