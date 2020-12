"Это двусторонняя проблема". Генсек НАТО не поддержал Венгрию в скандале с Украиной

В НАТО назвали дипломатический скандал между Украиной и Венгрией двусторонним спором и выразили надежду, что стороны смогут его разрешить. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос во время брифинга по итогам встречи глав МИД стран НАТО, Украины и Грузии.

Журналист спросил Столтенберга, обратился ли министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в НАТО по поводу проблемы венгерского меньшинства на западе Украины, и если обратился, то как на это отреагировали в альянсе.

Генсек НАТО ответил, что в альянсе осведомлены о ситуации с Венгрией и Украиной.

"Я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор. Я думаю, что сегодняшняя встреча продемонстрировала, что мы способны в дальнейшем усиливать наше партнерство с Украиной. Мы способны оказывать больше поддержки, и мы также способны проводить встречи на уровне министров", – сказал Столтенберг.

