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Обыски у венгров Закарпатья. Сийярто "оскорблен" и просит ОБСЕ направить туда наблюдателей

02.12.2020, 09:23
Обыски у венгров Закарпатья. Сийярто
Петер Сийярто и Гент Чакай (фото — Facebook-страница первого)

На фоне очередного дипломатического скандала в паре Украина–Венгрия венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто просит направить миссию ОБСЕ в Закарпатье. Об этом он сообщил вчера, 1 декабря, после телефонного разговора с замглавы МИД Албании Гентом Чакаем: эта страна сейчас председательствует в ОБСЕ.

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Речь идет о ситуации с обысками у представителей венгерского нацменьшинства в регионе.

"Я попросил его, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине прилетела в Закарпатье и расследовала... оскорбление венгерской общины", – пишет глава МИД Венгрии.

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Сийярто заявил, что наблюдатели "уже информированы о произошедшем" и "связываются с представителями венгров Закарпатья".

  • 30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
  • Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.
  • МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины", после чего министр Кулеба вызвал посла Венгрии и сообщил ему, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров. Он призвал прекратить спекуляции.
  • Сегодня, 2 декабря, в Турции состоится встреча глав стран-членов НАТО и союзников, на которой будет как Сийярто, так и его украинский коллега Кулеба.

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Евгений Пилипенко
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