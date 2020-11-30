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СБУ провела обыски в венгерской организации на Закарпатье: МИД Венгрии возмущено

30.11.2020, 23:56
СБУ провела обыски в венгерской организации на Закарпатье: МИД Венгрии возмущено - Фото
Петер Сийярто (Фото: Dumitru Doru/ЕРА)

СБУ сегодня на Закарпатье провела обыски в венгерском благотворительном фонде, которое подозревают в причинении вреда госбезопасности Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обыски и пригрозил пожаловаться в НАТО.

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СБУ изучает "возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины посредством фейковых распространений действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны".

Также СБУ исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских общественных деятелей. Они подозреваются в совершении действий с признаками госизмены, рассказали в ведомстве.

Во время обысков правоохранители обнаружили печатные материалы, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии на Закарпатье.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в Facebook видеообращение, в котором критикует Украину.

"К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства", – приводит перевод слов министра издание Мукачево.нет.

Он сказал, что МИД вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы "выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве".

Также Сийярто сказал, что Венгрия и дальше будет блокировать членство Украины в НАТО, потому что сегодняшние действия украинской власти "перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами".

По данным Мукачево.нет, обыски прошли у представителей KMKSZ – Венгерской культурной ассоциации Закарпатья.

  • 25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.
  • 6 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что связался с Сийярто, когда тот заболел коронавирусом, и пожелал ему выздоровления. Параллельно с этим стороны договорились в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог между Украиной и Венгрией после дипломатического противостояния из-за скандала на местных выборах в Закарпатье. 
Вадим Ребрина
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