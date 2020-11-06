Помогла SMS. Украина и Венгрия уладили конфликт и "перевернули страницу"
Дипломат отметил, что они с Сийярто вместе посмотрят матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба связался со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, когда тот заболел коронавирусом – украинский дипломат пожелал ему выздоровления. Параллельно с этим стороны договорились в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог между Украиной и Венгрией после дипломатического противостояния из-за скандала на местных выборах в Закарпатье. Об этом Кулеба сообщил в Facebook.
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По словам Кулебы, он узнал, что его венгерский коллега заболел. И написал ему SMS с пожеланиями выздоровления. Сийярто в ответ перезвонил украинскому министру и у них состоялся дружеский разговор. Оба вынесли "правильные выводы из случившегося две недели назад". Глава МИД отметил, что Сийярто поддержал предложение "перевернуть страницу" в отношениях между странами.
"Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", – добавил Кулеба.
По его словам, он с Сийярто договорился вместе посмотреть матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем" – они будут делать это дистанционно, параллельно обмениваясь сообщениями в СМС.
20 октября в МИД заявили о признаках политической агитации во время поездок венгерских чиновников из Венгрии в Закарпатье. Дипломаты обратились в правоохранительные органы.
- Утром 25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины.
- 26 октября послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц. Позднее двум из них запретили въезд в Украину.
- 27 октября Сийярто заявил, что Украина "предприняла недружественные шаги" в отношении Венгрии. Он также намекнул на блокировку членства Украины в НАТО.
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