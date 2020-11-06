UA

Помогла SMS. Украина и Венгрия уладили конфликт и "перевернули страницу"

06.11.2020, 18:10
Помогла SMS. Украина и Венгрия уладили конфликт и
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дипломат отметил, что они с Сийярто вместе посмотрят матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба связался со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, когда тот заболел коронавирусом – украинский дипломат пожелал ему выздоровления. Параллельно с этим стороны договорились в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог между Украиной и Венгрией после дипломатического противостояния из-за скандала на местных выборах в Закарпатье. Об этом Кулеба сообщил в Facebook

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, он узнал, что его венгерский коллега заболел. И написал ему SMS с пожеланиями выздоровления. Сийярто в ответ перезвонил украинскому министру и у них состоялся дружеский разговор. Оба вынесли "правильные выводы из случившегося две недели назад". Глава МИД отметил, что Сийярто поддержал предложение "перевернуть страницу" в отношениях между странами.

"Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", – добавил Кулеба.

По его словам, он с Сийярто договорился вместе посмотреть матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем" – они будут делать это дистанционно, параллельно обмениваясь сообщениями в СМС. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
МИД Венгрия закарпатье местные выборы коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 6 ноября (обновляется)

КартыРезультаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 6 ноября (обновляется)
 