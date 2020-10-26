МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за вмешательства страны в выборы

25 октября глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыто призвал венгров Закарпатья голосовать за Партию венгров Украины

Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу Партии венгров Украины на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Заявления венгерских чиновников, считают в МИД, противоречат избирательному законодательству Украины, в частности тем статьям закона о местных выборах и Избирательного кодекса, которые запрещают участие иностранцев в предвыборной агитации.

Как заявляет спикер МИД Екатерина Зеленко, официальные лица Венгрии в день тишины выступали с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья.

Дипломатическое ведомство призвало венгерскую сторону уважать украинское законодательство и не вмешиваться во внутренние дела Украины.

20 октября в МИД заявили о признаках политической агитации во время поездок венгерских чиновников из Венгрии в Закарпатье. Дипломаты обратились в правоохранительные органы.

Утром 25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины.

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Станислав Стороженко

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