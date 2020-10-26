Украина за вмешательство в выборы запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии

Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии

Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за незаконной агитации на Закарпатье в ходе местных выборов. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области", – сказал он.

По словам Кулебы, один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

Кулеба сказал, что въезд могут запретить еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе выборов.

По словам Кулебы, не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", – сказал министр.

20 октября в МИД заявили о признаках политической агитации во время поездок венгерских чиновников из Венгрии в Закарпатье. Дипломаты обратились в правоохранительные органы.

Утром 25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины.

26 ноября послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц







Вадим Ребрина

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