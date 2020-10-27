Местные выборы на Закарпатье. Венгрия намекнула на блокировку пути Украины в НАТО
Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по членству НАТО, отметил глава МИД Венгрии
Решение МИД Украины о запрете на въезд двум венгерским чиновникам, которые занимались незаконной агитацией на Закарпатье, венгерские власти назвали "жалким и бессмысленным". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам министра соседней страны, Украина "предприняла недружественные шаги", когда вручила послу Венгрии ноту протеста и запретила въезд двум официальным лицам.
Сийярто считает, что этим "Украина дает сигнал <...> что она отказалась от поддержки Венгрии в своих усилиях по евроатлантической интеграции". Как отмечает Reuters, Венгрия уже не впервые намекает на блокирование пути Украины в НАТО.
Также глава венгерского МИД приветствовал победу кандидатов венгерского происхождения на местных выборах в Закарпатье. По его словам, это означает, что мнение венгров должно быть принято во внимание для будущего региона.
20 октября в МИД заявили о признаках политической агитации во время поездок венгерских чиновников из Венгрии в Закарпатье. Дипломаты обратились в правоохранительные органы.
Утром 25 октября Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины.
26 октября послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц. Позднее двум из них запретили въезд в Украину.
Комментарии