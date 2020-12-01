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Слуги народа просят СБУ расследовать исполнение гимна Венгрии в закарпатском сельсовете

01.12.2020, 13:53
Слуги народа просят СБУ расследовать исполнение гимна Венгрии в закарпатском сельсовете - Фото
Виталий Безгин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По факту якобы исполнения депутатами сельсовета Сюртэ в Закарпатской области гимна Венгрии нардепы из Слуги народа просят СБУ и Офис генпрокурора открыть уголовное дело. Текст заявления опубликовал в Facebook нардеп из СН Виталий Безгин.

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Заявление подписано Безгиным и лидером фракции СН, нардепом Александром Корниенко.

Депутаты просят СБУ и прокуратуру в рамках уголовного производства проверить появившуюся в СМИ информацию, что 21 ноября 2020 года во время первой сессии сельсовета Сюртэ вместо гимна Украины новоизбранные депутаты исполнили гимн Венгрии.

Ранее видео якобы с исполнением депутатами венгерского гимна появилось в соцсетях:

Безгин и Корниенко считают, что депутаты сельсовета таким образом de facto присягнули на верность иностранной державе, а это может содержать признаки госизмены и действий, направленных на свержение конституционного строя и захват госвласти.

По данным ЦИК, из 22 депутатов сельсовета Сюртэ 12 – представители Партии венгров Украины "КМКС", пятеро – самовыдвиженцы, трое – из партии За будущее, двое – из Слуги народа.

  • 25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.
  • 6 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что связался с Сийярто, когда тот заболел коронавирусом, и пожелал ему выздоровления. Параллельно с этим стороны договорились в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог между Украиной и Венгрией после дипломатического противостояния из-за скандала на местных выборах в Закарпатье.
  • Вчера, 30 ноября, в Закарпатье СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде, который подозревают в причинении вреда госбезапасности Украины. МИД Венгрии угрожает пожаловаться в НАТО.
Денис Юдин
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