"Украина будет преследовать экстремистов". Аваков о видео с угрозами украинским венграм

Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения - это враги государства и правоохранители приложат все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам Авакова, государство защитит украинцев от экстремистов, даже если провокацию угрозами устроили спецслужбы враждебной страны.

"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются в патриотов и несут угрозу нашим гражданам", – сказал министр.

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Станислав Стороженко

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