"Украина будет преследовать экстремистов". Аваков о видео с угрозами украинским венграм
01.12.2020, 17:50
Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения - это враги государства и правоохранители приложат все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
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По словам Авакова, государство защитит украинцев от экстремистов, даже если провокацию угрозами устроили спецслужбы враждебной страны.
"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются в патриотов и несут угрозу нашим гражданам", – сказал министр.
- Ранее в сети появилось видео, на котором якобы депутаты сельсовета Сюртэ в Закарпатской области исполнили гимн Венгрии. Депутат от Слуги народа Виталий Безгин попросил СБУ и Офис генпрокурора открыть уголовное дело по этому факту.
- Позднее венгерские СМИ Закарпатья начали распространять видео с якобы "членом Правого сектора", который угрожал украинцам венгерского происхождения.
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