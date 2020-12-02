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Ситуация в Закарпатье. Кулеба вызвал посла Венгрии

02.12.2020, 07:00
Ситуация в Закарпатье. Кулеба вызвал посла Венгрии - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за ситуации в Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Посла принял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал венгерскую строну избегать шагов и заявлений, которые не соответствуют действительности и создают деструктивное эмоциональное напряжение в украино-венгерских отношениях.

Кулеба проинформировал посла, что действия правоохранительных органов в Закарпатской области проходят в рамках полномочий СБУ и не направлены против венгерского меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место запугивание венгерской громады или ее части, являются безосновательными", – заявил Кулеба.

Также глава МИД назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты громады, на инаугурационном заседании исполняют гимн какого-либо иностранного государства.

  • 25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.
  • 6 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что связался с Сийярто, когда тот заболел коронавирусом, и пожелал ему выздоровления. Параллельно с этим стороны договорились в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог между Украиной и Венгрией после дипломатического противостояния из-за скандала на местных выборах в Закарпатье.
  • Вчера, 30 ноября, в Закарпатье СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде, который подозревают в причинении вреда госбезапасности Украины. МИД Венгрии угрожает пожаловаться в НАТО.
Денис Юдин
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МИД Венгрия дмитрий кулеба Иштван Ийдярто

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