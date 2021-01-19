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Зеленский рассказал главе ОБСЕ о Донбассе и подчеркнул необходимость возвращения Крыма

19.01.2021, 19:22
Зеленский рассказал главе ОБСЕ о Донбассе и подчеркнул необходимость возвращения Крыма - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский встретился с недавно вступившим в должность председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Во время встречи говорили о ситуации на Донбассе и необходимости возвращения Украине оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, Зеленский отдельно акцентировал внимание на необходимости активно поднимать вопрос возвращения оккупированного Крыма, и рассказал о международной площадке Крымская платформа.

Президент проинформировал Линде о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Он отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече нормандской четверки.

Зеленский рассказал главе ОБСЕ, что и на Донбассе удалось открыть только один пункт въезда-выезда, что процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц тормозится "другой стороной", блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск.

Президент отметил, что более шести месяцев действует режим тишины. И несмотря на провокации со стороны боевиков, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

  • 1 января 2021 года Швеция начала годовое председательство в ОБСЕ и новый глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, свой первый визит запланировала в Украину. 
Наталия Медведева
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