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Глава ОБСЕ: Украина выполнила все условия для нового нормандского саммита, Россия – нет

20.01.2021, 15:53
Глава ОБСЕ: Украина выполнила все условия для нового нормандского саммита, Россия – нет - Фото
Анн Линде (фото - ЕРА)

Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет. Об этом в интервью Европейской правде заявила новая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Она отметила, что условия для новой встречи были оговорены на нормандском саммите в Париже в 2019-м.

"Украина выполнила все условия. Россия – к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как будут идти переговоры, от того, как именно договорятся выполнять эти условия", – сказала она.

По ее словам, позитив от переговоров есть – объявленное 27 июля 2020-го перемирие. Однако в последнее время ситуация ухудшилась, ведь в начале января погиб украинский военный, признала Линде.

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Она также добавила, что ОБСЕ сконцентрирована на работе в минской Трехсторонней контактной группе и не намерена присоединяться к нормандскому формату.

"Нормандия – это уже устоявшийся формат. Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает. А нынешний формат Нормандии как раз работает", – объяснила она.

  • В конце 2019-го на парижском саммите стороны договорились, в том числе, об обмене удерживаемыми лицами "всех на всех" и разведении сил в трех новых точках, была достигнута предварительная договоренность, что следующая встреча состоится через четыре месяца – в апреле 2020-го. Однако ее так и не было.
  • В декабре 2020-го спикер Рады Разумков заявил, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик – и парламент готов к ним присоединиться.
  • 11 января 2021-го в Берлине состоялась шестичасовая встреча политсоветников лидеров нормандской четверки. На ней обсуждалось в частности выполнение договоренностей парижского саммита. Следующая встреча запланирована на 22 января.

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Марк Сировой
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