Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, Рада готова присоединиться – Разумков

Переговоры в нормандском формате о завершении войны России против Украины и деоккупации зашли в тупик. Так считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает его слова Украинская правда.

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Спикер полагает, что парламент может помочь с тем, чтобы отыскать выход из патовой ситуации.

"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – выразил он надежду.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке некие "шахтеры" сами воюют с Украиной, что это "гражданская война", и добивается переговоров Банковой со своими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске как с несуществующим "народом Донбасса". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

По его словам, то, что война не завершена за прошедший год, – это "проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию".

"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул он.

Между тем, президент Франции Макрон уверен, что прогресс по нормандскому формату есть.

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Евгений Пилипенко

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