Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, Рада готова присоединиться – Разумков
Переговоры в нормандском формате о завершении войны России против Украины и деоккупации зашли в тупик. Так считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает его слова Украинская правда.
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Спикер полагает, что парламент может помочь с тем, чтобы отыскать выход из патовой ситуации.
"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – выразил он надежду.
По его словам, то, что война не завершена за прошедший год, – это "проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию".
"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул он.
Между тем, президент Франции Макрон уверен, что прогресс по нормандскому формату есть.
- Нормандский формат/четверка – группа лидеров Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ, что собирается для урегулирования ситуации на Донбассе. Первая встреча состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии (Франция). 9 декабря 2019-го прошла парижская встреча четверки: о чем договорились.
- На то время помощник президента Ермак заявил сразу после саммита, что в случае провала договоренностей "будем строить стену и жить по сценарию замороженного конфликта".
- В апреле 2020-го Зеленский заявил – "закончу войну до конца срока".
- В середине декабря 2020-го он сказал, что избранный президент США Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате. В Кремле ранее заявляли, что против участия США в таких переговорах.
- Первый президент Кравчук еще летом 2019-го сказал, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.
- В ноябре Зеленский позвонил Макрону и захотел новую встречу лидеров "Нормандии". Тот согласился и сказал, что "нужно заканчивать войну".
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