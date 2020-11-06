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Зеленский хочет встречу лидеров "Нормандии", Макрон согласен – "нужно заканчивать войну"

06.11.2020, 08:31
Зеленский хочет встречу лидеров
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)

Украинский и французский президенты обсудили по телефону Донбасс и конституционный кризис

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном: оба, утверждают на Банковой, сошлись на том, что новая встреча лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ) должна "состояться как можно быстрее". Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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На сайте Елисейского дворца пока нет никакой информации об этом разговоре.

"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры... состоялись как можно быстрее", – говорится в сообщении ОП.

Кроме того, президент Франции заявил, что Украина "может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны".

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Помимо этого, собеседники затронули тему Конституционного суда. Президент Франции подчеркнул, что "считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе", и добавил, что некоторые из них "требуют решительности и мудрости".

Зеленский заверил коллегу из Парижа, что Украина "сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры", а также банковской, земельной реформ и работы Фонда гарантирования вкладов.

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Евгений Пилипенко
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