Зеленский хочет встречу лидеров "Нормандии", Макрон согласен – "нужно заканчивать войну"
Украинский и французский президенты обсудили по телефону Донбасс и конституционный кризис
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном: оба, утверждают на Банковой, сошлись на том, что новая встреча лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ) должна "состояться как можно быстрее". Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На сайте Елисейского дворца пока нет никакой информации об этом разговоре.
"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры... состоялись как можно быстрее", – говорится в сообщении ОП.
Кроме того, президент Франции заявил, что Украина "может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны".
Читайте также: "Мне Вову жалко. Ну, реально". Интервью Андрея Богдана – за минуту
Помимо этого, собеседники затронули тему Конституционного суда. Президент Франции подчеркнул, что "считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе", и добавил, что некоторые из них "требуют решительности и мудрости".
Зеленский заверил коллегу из Парижа, что Украина "сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры", а также банковской, земельной реформ и работы Фонда гарантирования вкладов.
- Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук предложит провести выборы в ОРДЛО весной: уже есть дата. В Кремле отреагировали.
- 27 октября 2020-го КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами. Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и призвал судей добровольно подать в отставку.
Читайте также: Решение Зеленского распустить КСУ поддерживают почти 60% украинцев – опрос
Комментарии