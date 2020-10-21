Нормандский формат. Посол Германии заявила, что прогресс очень медленный

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что в переговорах нормандского формата "наибольший прогресс делается "в коридорах"

Продолжается активная работа над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине стала возможной, но пока прогресс очень медленный. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Интерфакс-Украина.

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"Президент (Владимир Зеленский, – ред.) правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады", – отметила посол.

Она уточнила, что ее коллеги в Берлине пытаются их поддерживать.

"Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается "в коридорах". Из-за пандемии сейчас это действительно, очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем", – объяснила она.

Посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в минском, нормандском формате, чтобы война на востоке Украины закончилась.

6 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат – единственный механизм, который позволил достичь результатов по Донбассу, а вести переговоры "надо напрямую" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Арина Толина

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