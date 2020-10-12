Кулеба хочет сотрудничать с Лавровым ради мира в Украине: Он настоящий профессионал

Глава МИД заявил, что его российский коллега защищает интересы РФ, хотя часть его работы основана на фейках

Глава МИД РФ Сергей Лавров – профи, который защищает интересы своей родины, хотя порой его работа основана на фейках. Так оценил российского коллегу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который выразил желание поработать с Лавровым напрямую. Об этом он рассказал турецкому каналу TRT Russian.

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"Конечно, он настоящий профессионал. Он защищает интересы своей страны, даже тогда, когда некоторые факты, на которых основываются эти интересы, не соответствуют действительности", – оценил главы МИД РФ Кулеба.

По его словам, с российским коллегой он общался лишь раз во время встречи министров в нормандском формате, и то – в группе с двумя другими главами МИД.

Министр сказал, что "хотел бы сотрудничать с Лавровым, если это принесет мир моей стране и позволит деоккупировать наши территории". При этом Кулеба посетовал, что у них не было возможности обсудить все в двустороннем порядке.

Лавров, который бессменно занимает кресло главы внешнеполитического ведомства России все время войны против Украины, является одним из архитекторов и основных рупоров антиукраинской дезинформации и пропаганды Кремля.

В 2018-м Лавров заявил, что Вашингтон "поддерживает все вредные капризы Киева".

В конце 2019-го глава МВД Аваков рассказал, как на нормандском саммите президент Зеленский попросил Лаврова "меньше кивать головой".

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Евгений Пилипенко

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