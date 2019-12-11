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Сюр. Лавров пожаловался, что Волкер хотел "оккупировать" Донбасс

Сюр. Лавров пожаловался, что Волкер хотел "оккупировать" Донбасс - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
11.12.2019, 09:02

По мнению главы МИД РФ, создание в ОРДЛО международной администрации и международной полиции для подготовки региона к выборам - это плохая идея

Если США будут оставаться на тех позициях, которых придерживался экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, "дело добром не кончится". Так заявил на брифинге после визита в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

Как выразился один из основных пропагандистов Кремля за годы войны России против Украины, Волкер "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска".

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Лавров считает, что после ввода миротворцев ООН на Донбасс "выборы станут уже делом косметическим".

По его словам, Запад "может помочь", если проследит, чтобы Украина выполнила минские договоренности 2015 года. По ним Украина должна сначала провести выборы в оккупации, а затем ей якобы передадут восточную границу. Это - основной камень преткновения в переговорах Киева и Москвы по войне на востоке.

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Курт Волкер Донбасс Сергей Лавров нормандский формат
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