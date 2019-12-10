Путин сказал, почему не собирается отдавать Украине ее госграницу

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без принятия в Украине закона об амнистии Россия не отдаст ей контроль над государственной границей. Об этом президент страны-агрессора сказал на встрече со своим советом по правам человека, сообщает Интерфакс.

Путин сказал, что "возможное преследование людей, проживающих в самопровозглашенных ЛНР и ДНР" было одной из тем его дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в Париже.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

Он считает, что если Украина будет иметь контроль над украинско-российской границей, то начнутся массовые убийства по этническому признаку.

"Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет", - сказал Путин.

Массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице - один из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов. Международный трибунал по Югославии установил, что было убито 7000—8000 взрослых мужчин.

В понедельник, 9 декабря, состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. Достигнут ряд договоренностей. По выборам и границе диалог был, но безуспешный - Путин не хочет менять Минские соглашения, согласно которым Украина получает контроль над границей после проведения выборов на Донбассе.