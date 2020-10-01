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Хроника войны России против Украины: октябрь 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: октябрь 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: октябрь 2020 годаLive
01.10.2020, 12:00
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Фото: пресс-служба 57-й бригады

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель, май, июнь, июль, август, сентябрь.

01.10.2020
11:23

Наблюдатели ОБСЕ сообщили об ограничениях в свободе передвижения СММ на блокпосте боевиков в Новой Марьевке Донецкой области.

10:16

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. 

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности ВСУ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – вблизи Станицы Луганской, сообщает штаб операции объединенных сил.

09:13

Масштабные пожары в Луганской области вспыхнули накануне после применения трассирующих пуль российскими боевиками, сообщили в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, хроника, октябрь
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