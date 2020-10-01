Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили об ограничениях в свободе передвижения СММ на блокпосте боевиков в Новой Марьевке Донецкой области.
За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.
Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности ВСУ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – вблизи Станицы Луганской, сообщает штаб операции объединенных сил.
Масштабные пожары в Луганской области вспыхнули накануне после применения трассирующих пуль российскими боевиками, сообщили в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.