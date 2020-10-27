Резников: Война не закончится в 2020-м, а односторонний выход из "Минска" – самоубийство

9 декабря истекает срок, который президент Владимир Зеленский отвел себе на "установление мира в Украине"

Война России против Украины в этом году не закончится, а односторонний отказ от минских договоренностей станет для нашей страны "самоубийством". Так считает переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников, комментируя каналу Украина 24 проблемы мирного процесса.

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Вице-премьера по реинтеграции ОРДЛО спросили, почему президент Владимир Зеленский не откажется от соглашений 2015 года, если процесс зашел в пат. "Это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран", – пояснил Резников.

Чиновник напомнил, что лидеры нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и РФ) 9 декабря 2019-го провели в Париже саммит и договорились о вещах, которые можно выполнять и показывать, что "Минск жив": разведение войск, разминирование, перемирие, обмен, открытие новых пунктов пропуска.

Переговорщик подчеркнул: если у России будет политическая воля уйти с Донбасса, "Минск" можно выполнить. Он считает, что лидеры нормандского формата могут без проблем "сесть и пересмотреть" соглашения, "честно сказав – здесь они работают, здесь могут сработать, здесь никогда не сработают, давайте перепишем".

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашения от 2015 года нужно выполнять и России их достаточно.

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Спустя год после парижского саммита истекает срок, который Зеленский отвел себе на "установление мира в Украине". Резников заявил, что он "немножко иначе" толкует слова президента: "Он сказал, что берет себе год идти по сценарию, который был написан до него; по сценарию 2016 года. Имеются в виду минские соглашения, как они были написаны".

Вице-премьер подчеркнул: война в этом году не будет завершена, так как "очень много времени надо на вывод иностранных войск – России".

22 апреля 2020-го Зеленский заявил – "закончу войну до конца срока".

24 августа он заявил в комментарии Euronews, что ему "хочется верить" в окончание войны до конца года.

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Евгений Пилипенко

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