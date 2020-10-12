Зеленский: Если не закончу войну, нужен другой человек
Президент Владимир Зеленский заявил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть"
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если ему не удастся закончить войну на Донбассе, "нужно, чтобы пришел другой человек", – тот, который якобы способен это сделать. Об этом он сказал в интервью ВВС HARDtalk, передает BBC News Украина.
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"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".
Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".
- 1 февраля 2020-го глава Офиса президента Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса, включая временно оккупированные территории, "процветающий и успешный" регион.
- 26 августа Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным и считает, что это необходимо для достижения мира.
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