Зеленский: Если не закончу войну, нужен другой человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если ему не удастся закончить войну на Донбассе, "нужно, чтобы пришел другой человек", – тот, который якобы способен это сделать. Об этом он сказал в интервью ВВС HARDtalk, передает BBC News Украина.

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"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

1 февраля 2020-го глава Офиса президента Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса, включая временно оккупированные территории, "процветающий и успешный" регион.

26 августа Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным и считает, что это необходимо для достижения мира.

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Арина Толина

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