Лавров отмахнулся от хорватской идеи реинтеграции ОРДЛО в Украину

В Кремле не видят смысла в дополнительных внешних инициативах по Донбассу, заявил глава российской дипломатии: только минские соглашения

Россия против любых дополнительных внешних инициатив по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет пресс-служба МИД РФ, цитируя его слова хорватской газете Vecernji list.

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Руководитель внешнеполитического ведомства РФ заявил, что для востока Украины "уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования" – это вторые минские соглашения за февраль 2015 года.

Лавров утверждает, подписанный участниками переговоров протокол якобы "стал частью международного права", потому как был "одобрен резолюцией №2202 Совбеза ООН".

"Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – подчеркнул глава МИД РФ.

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Такой ответ прозвучал на вопрос журналиста, можно ли по инициативе премьера Хорватии Андрея Пленковича использовать хорватский опыт реинтеграции Дунайского региона на Донбассе.

Москва постоянно настаивает, что Украина должна выполнить минские соглашения в той последовательности, в какой они записаны в протоколе, и время от времени обвиняет ее в "полном срыве" и "выходе из процесса". Кремль также отмахивается от переговоров по Будапештскому меморандуму, который должен был гарантировать Украине защиту от внешней агрессии.

Отец погибшего на Донбассе военного требует у ГБР открыть дело против Зеленского.

Чтобы не ждать помощи НАТО. Украине нужна своя доктрина ведения военных операций (мнение).

Евгений Пилипенко

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