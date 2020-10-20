Не ждите чуда. Минск не может принести мир на Донбасс – Резников

В минской ТКГ не может быть достигнут мир, на нем проходят консультации по задачам, которые определяет нормандская четверка, объяснил министр Резников

Трехсторонняя контактная группа в Минске является логистической площадкой, а не форматом для установления мира на Донбассе. Об этом в интервью ZN.ua рассказал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Все ждут чуда. Но хочу повторить: не нужно ждать чуда от Минска. Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций", – сказал он.

Резников считает, что ТКГ – это "банальная логистическая площадка", где проходят консультации.

В Минске, говорит министр, достигаются задачи, которые определяют лидеры и политсоветники стран нормандской четверки. Это задачи гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанные с этим вопросы, добавил Резников.

30 сентября заседание ТКГ было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио- и видеозапись собрания. Глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать записи заседаний.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в подписании минских соглашений была необходимость, когда началась война, но сейчас он недоволен минским форматом.

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Марк Сировой

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