Зеленский: Войну можно закончить хоть сегодня, но многое зависит от позиции России

Россия должна пройти свою часть пути к миру, заявил президент Зеленский

Войну на Донбассе можно закончить хоть сегодня, но для это во многом зависит от позиции России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому информагентству Demirören, передает пресс–служба главы государства.

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По его словам, мир возможен при движении двух сторон – и Россия должна пройти свою часть пути к миру.

"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра", – сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что для этого необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все временно оккупированные территории.

Сегодня Зеленский объявил, что во время проведения местных выборов 25 октября избирателям будет задан вопрос о выполнении Будапештского меморандума.

Затем в Офисе президента объяснили, что за счет поднятия вопроса о меморандуме надеются усилить переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.

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Марк Сировой

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