Зеленский кучно задал три оставшихся вопроса под выборы 25 октября: о чем они – видео

Сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса из пяти, которые он неким образом собирается задавать 25 октября украинским избирателям на местных выборах: он касается количества народных депутатов. Ролик об этом размещен на его личной и государственных страницах в соцсетях.
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"Нужно сократить количество депутатов в Раде до 300? Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?" – спрашивает президент.
Президент интересуется: надо ли поднимать тему "либо все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, либо никто". По документу Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета от США, Британии и РФ. В 2014 году Россия вторглась в Украину и оккупировала часть ее территории.
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Зеленский заявил, что если его вопросы избирателю не нравятся, то "оставляйте в комментариях те вопросы, которые следует включить в следующие опросы". Комментарии под этим роликом в YouTube президента отключены.
На Банковой пишут, что ответить на пять вопросов Зеленского "граждане смогут 25 октября на своих избирательных участках". Кем, за какие средства и как это будет организовано, а также законна ли подобная инициатива власти в день выборов, не уточняется.