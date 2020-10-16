Зеленский кучно задал три оставшихся вопроса под выборы 25 октября: о чем они – видео

Сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса из пяти, которые он неким образом собирается задавать 25 октября украинским избирателям на местных выборах: он касается количества народных депутатов. Ролик об этом размещен на его личной и государственных страницах в соцсетях.

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"Нужно сократить количество депутатов в Раде до 300? Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?" – спрашивает президент.

Президент интересуется: надо ли поднимать тему "либо все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, либо никто". По документу Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета от США, Британии и РФ. В 2014 году Россия вторглась в Украину и оккупировала часть ее территории.

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Зеленский заявил, что если его вопросы избирателю не нравятся, то "оставляйте в комментариях те вопросы, которые следует включить в следующие опросы". Комментарии под этим роликом в YouTube президента отключены.

На Банковой пишут, что ответить на пять вопросов Зеленского "граждане смогут 25 октября на своих избирательных участках". Кем, за какие средства и как это будет организовано, а также законна ли подобная инициатива власти в день выборов, не уточняется.

Зеленский заявил, что если его вопросы избирателю не нравятся, то "оставляйте в комментариях те вопросы, которые следует включить в следующие опросы".28 августа 2019 года законопроект №1017 о сокращению парламента до 300 нардепов был подан Зеленским как неотложный. КСУ не нашел в нем проблем.

В начале февраля 2020 года Рада предварительно утвердила изменения в Конституцию по сокращению Рады: "за" было 236, "против" 40, "воздержались" 86.

3 октября Зеленский объявил, что в день местных выборов избирателям "зададут пять важных вопросов", не уточнив, каких. В ОП заверили, что опрос не имеет юридической силы, а делается "чтобы выяснить мнение граждан". В Слуге народа заявил, что это "пробник референдума".