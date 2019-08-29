Зеленский хочет сократить число депутатов и убрать мажоритарку

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить конституционное количество депутатов Верховной Рады и убрать мажоритарную избирательную систему. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.
Зеленский внес на рассмотрение проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).
Законопроект зарегистрирован под номером 1017.
Текст проекта отсутствует.
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