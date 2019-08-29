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Зеленский хочет сократить число депутатов и убрать мажоритарку

Зеленский хочет сократить число депутатов и убрать мажоритарку - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 15:35

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить конституционное количество депутатов Верховной Рады и убрать мажоритарную избирательную систему. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Зеленский внес на рассмотрение проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Законопроект зарегистрирован под номером 1017.

Текст проекта отсутствует. 

  • 28 августа народный депутат Слуги народа Сергей Швец заявил, что на встрече нардепов СН с Зеленским обсуждалось сокращение количества депутатов до 300
  • Сегодня в парламенте были зарегистрированы первые законопроекты Зеленского.
  • Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.
  • В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).
  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва. 
  • Президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в этом созыве парламента. 

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верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский
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