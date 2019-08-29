Зеленский хочет сократить число депутатов и убрать мажоритарку

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить конституционное количество депутатов Верховной Рады и убрать мажоритарную избирательную систему. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Зеленский внес на рассмотрение проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Законопроект зарегистрирован под номером 1017.

Текст проекта отсутствует.

28 августа народный депутат Слуги народа Сергей Швец заявил, что на встрече нардепов СН с Зеленским обсуждалось сокращение количества депутатов до 300.

Сегодня в парламенте были зарегистрированы первые законопроекты Зеленского

Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.

В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).

29 августа состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва.

Президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в этом созыве парламента.

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