Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Партия Зеленского ликвидирует три министерства: какие именно

Партия Зеленского ликвидирует три министерства: какие именно - Фото
Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 14:32

В новом правительстве не будет минэкологии, министерства ЖКХ и министерства временно оккупированных территорий

Депутат от партии Слуга народа Марьян Заблоцкий заявил, что в новом правительстве будут ликвидированы три министерства.

"Будут ликвидированы три профильных министерства. В новом правительстве точно не будет министерства ЖКХ", - сказал нардеп.

Другие министерства назвал уже другой депутат от Слуги народа – Руслан Горбенко.

Читайте также: Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события

По его словам, будут ликвидированы министерство экологии и министерство временно оккупированных территорий.

Минэкологии войдет в состав министерства энергетики. Министерство же временно оккупированных территорий будет ликвидировано полностью. Однако в новом правительстве появится вице-премьер по этим вопросам. А в профильных министерствах будет учреждена должность замминистра по временно оккупированным территориям.

Депутат заверил, что это не повлияет на эффективность госрегулирования вопроса Донбасса и Крыма.

"Мы не боимся, что вопросы временно оккупированных территорий отойдут на второй план в профильных министерствах. Ведь мы расширили функции парламентского комитета по правам человека. Теперь он занимается вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма", - отметил политик.

По его словам, в партии хотели сохранить министерство, однако посчитали, что оно было дискредитировано задержанием замминистра Юрия Гримчака.

Читайте также: Нардеп вызвал в Верховную Раду полицию

Напишите нам
верховна рада Слуга народа министерство временно оккупированных территорий кабмин парламент кабинет министров правительство Министерство экологии Министерство ЖКХ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 