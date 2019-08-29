Партия Зеленского ликвидирует три министерства: какие именно

Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат от партии Слуга народа Марьян Заблоцкий заявил, что в новом правительстве будут ликвидированы три министерства.

"Будут ликвидированы три профильных министерства. В новом правительстве точно не будет министерства ЖКХ", - сказал нардеп.

Другие министерства назвал уже другой депутат от Слуги народа – Руслан Горбенко.

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По его словам, будут ликвидированы министерство экологии и министерство временно оккупированных территорий.

Минэкологии войдет в состав министерства энергетики. Министерство же временно оккупированных территорий будет ликвидировано полностью. Однако в новом правительстве появится вице-премьер по этим вопросам. А в профильных министерствах будет учреждена должность замминистра по временно оккупированным территориям.

Депутат заверил, что это не повлияет на эффективность госрегулирования вопроса Донбасса и Крыма.

"Мы не боимся, что вопросы временно оккупированных территорий отойдут на второй план в профильных министерствах. Ведь мы расширили функции парламентского комитета по правам человека. Теперь он занимается вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма", - отметил политик.

По его словам, в партии хотели сохранить министерство, однако посчитали, что оно было дискредитировано задержанием замминистра Юрия Гримчака.

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