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Нардеп вызвал в Верховную Раду полицию

Нардеп вызвал в Верховную Раду полицию - Фото
Срегей Рудык (справа) и Петр Бондарь (слева): скриншот трансляции телеканала Прямой
29.08.2019, 12:40

Аппарат Верховной Рады не выдает Сергею Рудыку карточку для голосования

Самовыдвиженец Сергей Рудык вызвал в Верховную Раду полицию из-за того, что ему не выдают карточку для голосования. Об этом он сообщил в эфире телеканала Прямой.

В Аппарате Верховной Рады отказались выдавать карточку для голосования, потому что у нардепа нет постоянного удостоверения депутата – только временное.

"Карточку для голосования мы выдаем на основе удостоверения. У Рудыка оно временное", - объяснил ситуацию первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Бондарь.

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Бондарь сообщил, что получил от ЦИК официальное письмо, что для регистрации Рудыка нужно дождаться решений судов.

Депутат же считает, что такие действия являются противоправными, поскольку законодательством не предусмотрено прямого запрета на выдачу карточки для голосования, если нардеп владеет временным, а не постоянным удостоверением.

"Не может письмо главы ЦИК заменить решение ЦИК. Есть сайт ЦИК. На нем зафиксирована моя победа", - возмутился Рудык.

Справка. 24 августа Кассационный админсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты от Слуги народа Наталии Дьяченко - и отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области. Именно на этом округе одержал победу Рудык.

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верховна рада полиция парламент удостоверение Петр Бондарь сергей рудык
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